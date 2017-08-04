У Львові змінено порядок отримання перепусток для автівок в пішохідну частину міста

Відтепер для отримання перепустки для в’їзду на територію пішохідної зони у центральній частині Львова потрібно звертатися до ЦНАПу. Як уточнили в департаменті адміністративних послуг, порядок отримання перепустки змінився з 1 серпня, повідомляє Zaxid.net.

Нагадаємо, до категорії «В» належать мешканці, які проживають та зареєстровані на території пішохідної зони, а також власники житлових приміщень, їхні подружжя, які мають власний автомобіль. До мешканців пішохідної зони прирівнюються також гості готелів, які тимчасово проживають у пішохідній зоні.

Для отримання перепустки категорії «В» потрібні такі документи: заява на ім’я директора Львівського комунального підприємства «Муніципальна дружина»; копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, на який оформляється перепустка; копія посвідчення водія; копія паспорта; копія правовстановлюючого документа на об’єкт нерухомості.

Перепустка категорії «В» отримується безоплатно.

Категорія «Г» призначена для надання послуг та здійснення розвантаження/завантаження товарів, продуктів, тари.

Для отримання перепустки категорії «Г» потрібні: заява на ім’я директора Львівського комунального підприємства «Муніципальна дружина»; копія паспорта; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб); документи, що засвідчують право власності чи оренди приміщення у пішохідній зоні історичної частини міста; копія угоди на проведення робіт у пішохідній зоні історичної частини міста або копію угоди на організацію подій та заходів у пішохідній зоні історичної частини міста; квитанція про оплату за обслуговування системи в’їзду/виїзду у пішохідну зону історичної частини міста; копія посвідчення водія.

Для транспортних засобів, які входять до категорії «Г», послуга платна – 295 грн. в місяць.

Термін надання послуг – 10 календарних днів.

Для отримання одноразового дозволу потрібн подати заяву на ім’я директора Львівського комунального підприємства «Муніципальна дружина»; копію паспорта; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (для юридичних осіб); копію угоди на проведення робіт у пішохідній зоні історичної частини міста; документи, що засвідчують право власності чи оренди приміщення у пішохідній зоні історичної частини міста; документи, що засвідчують приймання офіційних делегацій (за наявності).

Нагадаємо, через численні фальсифікації у Львові змінять перепустки в пішохідну зону для авто. Вигляд та кольори перепусток змінять з 1 вересня.