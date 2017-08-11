У Львові збудують нову об`їзну дорогу з дворівневими розв’язками

«Укравтодор» назвав технічні параметри будівництва Північної об’їзної дороги Львова, тендер на розробку проекту якої оголосять найближчим часом.

Про це повідомляється на сторінці «Укравтодору» у Facebook.

Зазначається, що ця об’їзна дорога поєднає міжнародну трасу Київ – Чоп та національну Львів – Луцьк з міжнародними трасами Львів – Рава-Руська, Львів – Краковець та Львів – Шегині, які забезпечують сполучення між Україною та Польщею.

Протяжність нової об’їзної дороги становитиме 24 км. Вона матиме 4 смуги руху – по дві в кожну сторону.

На дорозі передбачено будівництво трьох естакад із залізобетонних конструкцій довжиною, відповідно 191 м, 551 м та 332 м.

Окрім того, на перетині з дорогами міжнародного та національного значення передбачено будівництво дворівневих транспортних розв’язок.

«На перетині міжнародної дороги М-09 Львів – Рава-Руська планується повна розв’язка за типом «лист конюшини». В місці перетину нової об’їзної дороги з трасою М-06 Київ-Чоп та Н-17 Львів – Луцьк біля с. Малі Підліски планується облаштувати транспортну дворівневу розв’язку за типом «неповний лист конюшини». Для руху з напрямку Києва в сторону Львова, а також з боку Тернополя в напрямку кордону по трасі міжнародного коридору Go Highway заплановані швидкісні з’їзди», – повідомили в «Укравтодорі».

Для забезпечення міграції тварин буде побудовано біоперехід у вигляді конструкції із металевих гофрованих елементів.

Також на ділянках проходження поблизу забудови населених пунктів та біля території заказників будуть встановлені шумозахисні екрани загальною довжиною 10 920 м.

 

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