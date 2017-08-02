У Львові затримали банду викрадачів людей

У Львові правоохоронці викрили протиправну діяльність групи осіб, які перебуваючи в злочинній змові з працівниками поліції, займалися викраденням та незаконним утриманням самотніх громадян з метою заволодіння їхнім житлом.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура України. Так, при одночасному проведенні 11 санкціонованих обшуків, звільнений потерпілий, квартирою якого шляхом підробки документів, заволоділи шахраї.

Як з’ясувалося, чоловіки насильно утримували в іншому приміщенні проти волі близько місяця, пише РБК-Україна.

Також, правоохоронцями вилучено значну кількість документів на різні житлові приміщення, засоби зв’язку та інші речові докази.

Співробітники поліції затримали п’ять основних учасників зазначеної злочинної групи.

Злочин кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електрообчислювальнои техніки), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу).

У даний час проводяться першочергові слідчі дії з метою встановлення всіх учасників вказаного злочинного угруповання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві працівники управління захисту економіки Національної поліції і слідчі Дарницького управління поліції викрили схему, за якою зловмисники незаконно заволоділи майновим комплексом вартістю понад 118 млн гривень.