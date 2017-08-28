У Львові за участі глави УГКЦ відбудеться Всецерковна катехитична конференція

У Львівській духовній семінарії Святого Духа 29 – 31 серпня відбудеться Всецерковна катехитична конференція за участю катехитів з Аргентини, Бразилії, Європи, Канади та США. Захід відбудеться з ініціативи Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ та Катехитично-педагогічного університету УКУ.

Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, участь у заході візьме Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, який очолить для учасників конференції Архиєрейську Божественну Літургію та звернеться до них із пастирським словом.

Протягом днів конфренції звучатимуть доповіді про Катехизм УГКЦ, значення Святого Письма в катехитичному служінні, особливості катехитичного служіння в єпархіях УГКЦ за кордоном та в Україні й інші.

Крім цього, відбудеться представлення книг міжнародного біблійного коментаря, представлення напрацювань Катехизму для молоді «Ми йдемо з Христом». Наостанок у межах конференції відбудеться круглий стіл за участі владики Петра (Статсюка), голови Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ, на якому обговорюватимуть пріоритети і візію катехитичного служіння в УГКЦ на наступні десятиліття.