У Львові за минулу добу двоє людей випали з вікон житлових багатоповерхівок

У Львові минулої доби, 23 серпня, двоє людей випали з вікон багатоповерхових житлових будинків.

Так, у післяобідню пору з вікна третього поверху будинку на вул. Грабовського випав 28-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні, у нього діагностували тілесні ушкодження.

Увечері цього ж дня, 27-річна львів’янка, яка прийшла в гості до свого приятеля, намагалася відчинити вікно помешкання для провітрювання і, не втримавши рівноваги, випала з висоти другого поверху будинку на вул. Стрийській. Жінка відбулася переляком і легкими тілесними ушкодженнями.