У Львові з вересня відкриють вулицю Чернівецьку для проїзду трамваїв

Як повідомили у ЛКП «Львівавтодор», на початку вересня планують завершити роботи і відкрити вулицю Чернівецьку для проїзду трамваїв №1, 6, 9.

Ремонтні роботи на вул. Чернівецькій розпочалися з 12 травня. Роботи виконує підрядна організація ТзОВ «Онур». Технічний нагляд здійснює французька компанії «Egis». Замовником робіт є ЛКП «Львівавтодор». Роботи проводяться за кошти Європейського банку. Вартість виконаних робіт становить близько 2,5 млн. євро.

«Роботи ведуться на ділянці довжиною 325 метрів. Деякі роботи ми не виконували у зв’язку з тим, що на наступний рік планується реконструкція вулиці Чернівецької і ті роботи будуть виконуватися у межах нового проекту. На сьогоднішній день залишилося мало роботи: встановити 12 опор контактної мережі та вбудувати посадкову платформу. Зараз триває санітарне прибирання, шліфування колії, тобто дорога на 99% готова до експлуатації. Тому на початку вересня ми плануємо завершити всі роботи, що стосуються цього проекту», – зазначив в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Євген Калитич.

Ремонтні роботи на вул. Чернівецькій поділили на два етапи. Перший етап: у цьому році капітально відремонтують лише трамвайну колію. Другий етап: у 2018 році розпочнуть капітальний ремонт дороги на вул. Чернівецькій і реконструкцію пл. Двірцевої.