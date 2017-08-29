У Львові з вересня пасажири платитимуть більше за проїзд в електротранспорті

У Львові з 1 вересня зросте вартість проїзду в трамваях і тролейбусах.

Львівське обласне територіальне відділення антимонопольного комітету погодило проект рішення про встановлення тарифів на проїзд в електротранспорті Львова, згідно з яким, з 1 вересня тариф на проїзд в електротранспорті міста становитиме 3 грн, пільговий проїзд для учнів та студентів буде 1 грн 50 коп.

Як зазначив в.о. директора львівського комунального підприємства «Львівелектротранс» Андрій Білий, 29 серпня підприємство отримало погодження від Львівського відділення антимонопольного комітету проекту рішення виконавчого комітету Львівської міської ради про встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному транспорті, саме у частині дотримання порядку формування тарифів.

Запропонований тариф планується затвердити на найближчому засіданні виконкому Львівської міської ради.

За словами Андрія Білого, «Львівелектротранс» готовий до впровадження нового тарифу, а з жовтня, буде переглянуто вартість місячних абонементних карток. У вересні ціни на абонементні картки на проїзд у тролейбусах та трамваях залишаться без змін.

На даний час вартість проїзду в електротранспорті Львова становить 2 грн.