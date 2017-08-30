У Львові з розмахом святкуватимуть «Курбан Байрам»

Мусульманська громада Львова 4 серпня запрошує на урочисті заходи, приурочені до відзначення одного з найважливіших мусульманських свят – “Курбан Байраму”.

Як повідомляє «Форпост», організація свята стала можливою завдяки підтримці ДУМ АР Крим, Меджлісу кримськотатарського народу, ГО «Релігійна громада мусульман м. Львів», Конгресу азербайджанців України, культурного центру кримських татар у Львові, узбецької діаспори Львіва, культурної громади казанських татар, ГО «Кримській дім у Львові», ГО «Селям», БФ «Хайтарма», БФ «Hasene» (Німеччина) та Державного Управління у справах релігій Республіки Туреччина.

У заході в якості гостей візьмуть участь представники органів місцевої влади і партнерських громадських організацій, а також львів’яни з різних культурно-національних об’єднань міста.

В рамках свята планується організація розважальних заходів для дітей за участю акторів-аніматорів, різноманітні конкурси та атракціони, приготування та частування національними стравами, майстер-класи з прикладних мистецтв.

В результаті агресії з боку Російської федерації і подальшої анексії Кримського півострова навесні 2014 року понад 20 тисяч кримських татар змушені були покинути Батьківщину. Близько півтори тисячі з них знайшли тимчасовий прихисток на Галичині.

З моменту переселення на Львівщині було ініційовано створення низки громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на збереження релігійної та національної ідентичності, а також успішну інтеграцію разом з місцевої спільнотою.

Курбан Байрам – (Ід аль-Адха) – свято мусульман, пов’язане з обрядом паломництва в Мекку (хадж) до Будинку Господа. Хадж є одним із стовпів Ісламу і символізує єдність і рівність мусульман, покірність Богу і прощення гріхів.

Місце проведення заходу: Львів, вулиця Болгарська, 4, центральний парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького (літня сцена в центральної частині парку). Початок заходу – 15.00

Час початку святкового намазу свята Курбан-Байрам у Львові – 30 серпня о 8.00 (вул. Авраама Лінкольна, 29-а).