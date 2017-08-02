У Львові хочуть вирубати 15 гектарів лісу через забудовників

Львівська облдержадміністрація затвердила детальний план території площею 20 гектарів для будівництва приватних будинків 143 учасників АТО. Про це йдеться у розпорядженні голови ЛОДА Олега Синютки від 27 липня.

Проте виявилось, що виділена для будівництва територія розташована у брюховицькому лісі, пише zaxid.net.

Мова йде про ділянку загальною площею 20 гектарів, що розташована у лісовому масиві на вул. Замарстинівській на виїзді зі Львова. Формально це територія Львівської міськради (куди входять також і Брюховичі), однак вона розташована за межею Львова, тому її розпорядником є ЛОДА.

Згідно з детальним планом території, опублікованому на сайті ЛМР, ділянки розташовані у лісі, відтак щоб побудувати там житло, доведеться його вирубати на площі близько 15 га.

Мешканці території навколо забудови вже висловили своє невдоволення такими планами. Зокрема, мешканець Брюховичів військовий пенсіонер Іван Бондарєв написав відкритого листа до голови ЛОДА Олега Синютки, який розіслав по редакціях місцевих ЗМІ, з проханням знайти інші ділянки. У розмові із журналістами Іван Бондарєв заявив, що у такий спосіб він бореться за збереження рекреаційної зони навколо Львова.

«Мені йде 80-й рік, понад 30 років я був на військовій службі, виконував інтернаціональний обов’язок в Єгипті і в Афганістані. Мій внук, Ігор, також кадровий військовик, уже тричі по кілька місяців брав участь в АТО. І ми обоє проти того, щоб заради дачного будівництва пускати під сокиру 15 гектарів лісу, найстарішим деревам в якому понад 80 років», – зокрема, написав Іван Бондарєв у відкритому листі.

У свою чергу в ЛОДА запевняють, що перед відведенням земельних ділянок конкретним учасникам АТО ще проведуть «обстеження території на наявність зелених насаджень». Поки що цього не робили.

«Вже коли будуть виготовляти проект землеустрою, відповідні служби будуть обстежувати ці ділянки і визначати цінність тих насаджень, які там знаходяться», – розповіла заступниця голова ЛОДА Ірина Гримак.

За її словами, наразі є тільки детальний план території ділянок. Поки що конкретних ділянок не виділили, уся територія має статус погодження розробки технічної документації.

«Якщо зелені насадження матимуть цінність, то вона буде відшкодована у матеріальній формі або буде замінена ділянка. В більшості випадків, згідно із законодавством передбачена грошова компенсація з бюджету», – додала Ірина Гримак.

Ділянка майбутнього будівництва є територію Львівської міської ради, але за межами населеного пункту. Згідно з законом, усіма ділянками за межами населеного пункту розпоряджається обласна адміністрація або держгеокадастр.

«Обласна адміністрація замовила у міськради розробку детального плану цієї території. Наскільки мені відомо ідею будуватися саме у цьому місці, запропонували учасники АТО, а обласна адміністрація її підтримала. Зі свого боку ми не можемо впливати на таке рішення», – розповів директор департаменту містобудування Львівської міської ради Сергій Коровайник.

Зауважимо, що на аерозйомці території видно, що вона повністю вкрита лісами. Як пояснив автор детального плану території по вул. Замарстинівській, архітектор інституту «Містопроект» Юрій Столяров, ліс, на якому виділять ділянки для учасників АТО – не має юридичного статусу, відтак він не охороняється і там можна будуватися.

«Це територія колишньої військової частини, майже 30 років ділянкою ніхто не займався, вона заросла деревами і чагарниками. Юридично ця територія не має статусу лісу. Можна сказати, що це унікальний випадок», – пояснив Юрій Столяров.

На відкритий лист Івана Бондарєва уже відреагувала мати одного із учасників АТО, які мали б отримати ділянку на цій території.

«Не варто спекулювати! Земельні ділянки, які надаватимуть учасникам АТО під дачне будівництво, за межами Львова не відносяться до земель лісогосподарського призначення, – заявила у коментарі «Форпосту» голова громадської організації «Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих» Богдана Сірків. – Це колишня територія військової частини, що не функціонує і знаходиться за межею лісогосподарського призначення території Держлісфонду. Лісу там не було і ніхто не буде зрізувати існуючі зелені насадження».

Богдана Сірків є матір’ю 25-річного учасника АТО Володимира Сірківа, який вказаний у списку отримувачів земельної ділянки на цій території. У жовтні 2014 року президент Петро Порошенко особисто відзначив Володимира Сірківа орденом «За мужність» III ступеня. У грудні 2016 року, за даними Львівської міськради, він увійшов до переліку 100 перших учасників АТО, які отримали по 100 тис. грн з міського бюджету.