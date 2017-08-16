У Львові всі охочі матимуть можливість безкоштовно політати на повітряній кулі

В межах фестивалю Параджанова на Левандівці усі охочі зможуть політати на повітряній кулі.

Цього року на Левандівці вдруге відбудеться Міжнародний фестиваль Параджанова. Упродовж 20-27 серпня Культурно-мистецький центр «Супутник» та парк Левандівський перетворяться на епіцентр міжкультурного діалогу та актуального мистецтва.

«Левандівка і Левандівський парк у минулому був летовищем. Тому під час фестивалю в нас функціонуватиме повітряна куля, яку завдяки команді з повітроплавання та спонсорам встановимо в Левандівському парку. На повітряній кулі побувати зможуть всі охочі, це буде оглядова атракція, прив’язана на відстані 150 метрів», – розповіла Юлія Хомчин, секретар депутатської комісії з питань культури, молодіжної політики та спорту.

Вже традиційно 24 серпня на День Незалежності у парку Левандівському відбудеться великий концерт за участю вихованців КМЦ «Супутник» та Народного дому Левандівки. Хедлайнерами цього року стануть гурти «Sisters Voice», «Lemko Blue Grass Band» та запальні «Гуцул Каліпсо».