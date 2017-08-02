У Львові виникли пожежі одразу на двох електропідстанціях

1 серпня на електропідстанціях на вул. Замарстинівській та вул. Володимира Великого, які живлять електротранспорт, виникли сильні задимлення.

Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі ДСНС у Львівській області, приблизно о 17:23 надзвичайникам надійшло повідомлення про пожежу на електропідстанції на вул. Володимира Великого, 52, а об 17:40 повідомили про пожежу на електропідстанції, що на вул. Замарстинівській. На вул. Володимира Великого виїхали восьмеро, а на вул. Замарстинівську п’ятеро рятувальників.

Станом на 19:20 надзвичанийки з’ясували, що загорянь не було, однак були сильні задимлення, які вже вдалося ліквідувати.

Електропідстанції належать ЛКП «Львівелектротранс». Через перебої в їхній роботі зупинились частина маршрутів елетротранспорту.