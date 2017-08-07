У Львові відзначили поліцейських за героїзм під час звільнення заручників у психіатричній лікарні

7 липня, перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський нагородив поліцянтів, які проявили героїм та мужність під час звільнення заручників у психіатричній лікарні Львова.

Як повідомили у прес-службі Львівської ОДА, за сумлінне виконання службових обовязків, високий професіоналізм та особисту мужність і відвагу, виявлені під час усунення загрози для життя і здоров’я людей, цінними подарунками від Львівської ОДА нагороджені: Станіслав Гетьман, Назар Олех, Володимир Смолинець, Богдан Гадомський, Юрій Тиравський, Роман Бліхарський.