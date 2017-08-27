У Львові відзначають 50-річчя створення Світового конгресу українців

У Львові сьогодні пройшли урочистості з нагоди 50-річчя створення Світового конгресу українців (СКУ).

У залі головного відділення Львівської дирекції ”Укрпошти” відбулося урочисте спецпогашення марки, присвяченої річниці створення СКУ. У заході взяли участь представники влади, науковці, філателісти та громадськість.

Офіційне відкриття «Днів української діаспори у Львові» стартувало біля пам’ятника Андрею Шептицькому на площі Святого Юра, після чого о 18:00 розпочалося святкове богослужіння в архикатедральному соборі Святого Юра.

На фасаді головного корпусу Національного університету «Львівська політехніка» розміщено великий банер, який інформує про відзначення 50-річчя створення СКУ і проведення 27–29 серпня Днів української діаспори у Львові.

В рамках заходів, зокрема, передбачається, що 28 серпня в університеті «Львівська політехніка» відбудеться Міжнародна конференція «СКУ в 50 років і далі: Європейський контекст», 29 серпня – акція «Шана героям» на Личаківському цвинтарі за участі громадськості і зарубіжних гостей.

За інформацією прес-служби «Львівської політехніки», найбільш представницькою буде делегація українців з Російської Федерації, а також із США та Канади. За межами України нині перебуває на постійному проживанні і в трудовій еміграції останніх хвиль понад 20 мільйонів українців у 133 країнах світу.