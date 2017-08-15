У Львові відбудеться хіротонія Єпископа-помічника Філадельфійської архиєпархії

Архиєпископ Стефан (Сорока), Митрополит Філадельфійської архиєпархії УГКЦ, повідомив, що архиєрейська хіротонія новопризначеного Єпископа-помічника цієї архиєпархії о. Андрія Рабія відбудеться під час Архиєрейської Божественної Літургії з нагоди відкриття Синоду Єпископів УГКЦ у неділю, 3 вересня 2017 року, в архикатедральному соборі Святого Юра у Львові. Літургія розпочнеться об 11:00.

Як повідомили у департаменті інформації УГКЦ, головним святителем буде Блаженніший Святослав, Отець і Глава УГКЦ, а співсвятителями – владика Стефан (Сорока), Митрополит Філадельфійської архиєпархії, та владика Давид (Мотюк), Єпарх Едмонтонської єпархії в Канаді.

«Наш Патріарх ласкаво погодився на пропозицію провести хіротонію в місті та країні, де народився і виріс владика-номінант, проживають його батьки, брат і родина. Це також відображає подвійне вкорінення владики-номінанта в культуру та традицію як України, так і Сполучених Штатів Америки, що є особливим даром для нашої Української Греко-Католицької Церкви. Нововисвячений владика Андрій одразу вперше візьме участь у Синоді Єпископів», − повідомляє владика Стефан.

Відтак, у неділю, 24 вересня 2017 року, нововисвячений владика Андрій буде офіційно представлений у Філадельфійській митрополії під час Архиєрейської Божественної Літургії в Українській католицькій катедрі Непорочного Зачаття в Філадельфії. Літургія розпочнеться о 15:00.

8 серпня 2017 року Святіший Отець поблагословив рішення Синоду Єпископів УГКЦ про призначення отця Андрія Рабія, протосинкела Філадельфійської архиєпархії УКГЦ у США, Єпископом-помічником цієї архиєпархії, надаючи йому титулярний осідок Германіціяни (Germaniciana).