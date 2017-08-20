У Львові відбудеться виставка безпородних собак

Подія має на меті заохотити львів’ян брати для себе друга з притулків для тварин.

Як повідомляє сайт 032.ua, у кінці вересня — на початку жовтня активісти планують організувати виставку безпородних собак «Просто пес – не просто друг», яка стане вже другою для Львова.

Як розповіла представниця ініціативи Dog-Friendly City Ольга Кирилович, минулого року, через місяць після відкриття Dog-парку з тренажерами у парку Франка, на цьому майданчику зробили виставку безпородних собак.

«Просто пес – не просто друг» організували для того, щоб популяризувати адопцію собак з притулків, показати, що вони є нічим не гірші. Цього року аналогічну виставку плануємо на кінець вересня — початок жовтня, тому що дуже спекотно і трохи негуманно проводити такий захід для улюбленців влітку», – пояснила Ольга Кирилович.