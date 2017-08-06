У Львові відбудеться міжнародний фестиваль “Музика у старому Львові та Кракові”

З 13 до 29 серпня 2017 року Львів вчетверте прийматиме Міжнародний фестиваль «Музика у старому Львові та Кракові».

Як повідомляє «Духовна велич Львова», у рамках фестивалю в неділю, 13 серпня 2017 р., о 19.00 год. у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (м. Львів, вул. Театральна, 11) відбудеться концерт струнного квартету «Академія» Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка (Катерина Назаренко – скрипка, Сергій Гаврилюк – скрипка, Мар’яна Друца – альт, Анастасія Мякушко – віолончель). У програмі звучатимуть твори європейських та сучасних композиторів.

Фестиваль «Музика у старому Львові та Кракові» – це спільний міст дружби між Львовом і Краковом. Третій для львів’ян та 41-й для Кракова, запросить понад 100 яскравих виконавців з України та Польщі.

Цьогорічний фестиваль пройде під гаслом «Музика у королівському Львові» і об’єднає програми та локації, які відображають настрій цієї доби.