У Львові відбудеться концерт з нагоди Дня народження Кузьми Скрябіна

У Львові сьогодні, 17 серпня, з 19.00 до 22.35 у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького відбудеться концерт приурочений до Дня народження Кузьменка Андрія (Кузьми Скрябіна), фронтмена гурту «Скрябін».

Як повідомили у прес-службі Львівської міської ради, у концерті візьмуть участь Артем Харченко (волонтер, учасник талант-шоу «Україна має талант, діти»), Тарас Гаврик, Гурт «Wszystko», Ivan Navi, Cover-гурт «Band.IT», Гурт « Шосте чуття».

«Вже протягом трьох років, двічі на рік у місті Львові проводять заходи присвячені Кузьменко Андрію Вікторовичу (Кузьмі Скрябіну), лідеру гурту «Скрябін». 17 серпня 2017року, у його день народження, жителі та гості міста зберуться знову, аби згадати особливу людину, людину таку близьку і рідну для всіх українців, яка за своє коротке життя встигла зробити безмежну кількість добрих справ, як для країни в цілому так і для сотень простих українців.

Андрій Кузьменко об’єднав навколо себе людей, захопивши їх своєю щирістю, відкритістю, простотою та справжньою любов’ю до своєї Батьківщини.

На концерті з нагоди 49 дня народження Кузьми Скрябіна – людини, яка увійшла в історію України, та залишилась у серці мільйонів українців, прозвучать cover-композиції на пісні гурту «Скрябін», а також авторські пісні виконавців та гуртів, які цього дня будуть звучати на честь Кузьми Скрябіна», – зазначають організатори.

Вхід на концерт – безкоштовний.