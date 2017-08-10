У Львові видали унікальний практичний порадник для військових командирів

За сприяння волонтерів ГО «Громадська Надія» у Львові видано навчально-методичний посібник «Психологія бою», призначений для практичної допомоги командирам підрозділів щодо підтримання належного морально-психологічного стану особового складу в ході бойових дій.

Як повідомили у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України (Львів), 10 серпня презентуючи видання, один з співавторів книги підполковник запасу Тарас Грицевич зазначив, що ця збірка узагальнює досвід не лише закордонних фахівців з військової психології, але й містить синтез вітчизняного досвіду командного складу під час підготовки особового складу до ведення бойових дій на прикладі АТО, враховує різноманітні фактори психологічного впливу на свідомість солдата різних факторів бою, а також передбачає дії командира щодо підлеглих після повернення із зони активних бойових дій.

– Фактично, це своєрідний «мануал» створений практиками для практиків. Адже авторський колектив посібника це у більшості своїй діючі офіцери, які неодноразово були у районі проведення АТО і збирали дійсно працюючі схеми позитивного психологічного впливу. Робота над упорядкуванням посібника розпочалась ще у 2014 році. І він навіть вийшов невеликим накладом для внутрішнього користування і підготовки курсантів, які навчаються за фахом офіцера-психолога та офіцера-культуролога. Але знаковим є те, що колеги-волонтери оцінили практичну користь цього видання і вирішили видрукувати його великим накладом для потреб війська, – зазначив Грицевич.

Психолог-волонтер Світлана Булка, яка активно підтримала ініціативу видання «Психології бою» відзначила, що це видання вийшло за межі зацікавлення виключно військової аудиторії. І вона разом із колегами активно використовує матеріали представлені у книзі для військово-патріотичного виховання молоді. Зокрема, програми навчання українського юнацтва щодо психологічної реабілітації воїнів та їхньої адаптації у соціумі.

– Ми залучаємо також і ветеранів АТО у проведення зустрічей з учнями та студентами, аби молоді люди краще зрозуміли психологію і внутрішній світ тих, хто був у боях і захищав Україну. Багато фактів із цього посібника ми ретельно вивчали із студентами-психологами педагогічного університету у Дрогобичі, обговорювали на профільних семінарах Української Гельсингської спілки тощо, – розповіла Світлана Булка.

Представник ГО «Громадська Надія» Віталій Свіщов зазначив, що книгу видано накладом у 500 примірників, які будуть розподілені між військовими навчальними закладами України та бойовими частинами ЗС України, які беруть безпосередню участь у проведенні АТО. Зокрема, примірники «Психології бою» під час презентації були передані представникам 80 окремої десантно-штурмової бригади ВДВ ЗС України та 24 окремої механізованої бригади ОК «Захід».

– Перед презентацією я мав декілька хвилин, щоб переглянути зміст, – говорить командир взводу 80-ї одшбр молодший лейтенант Михайло Зуб. – Мені сподобалось, що упорядники врахували насправді потрібні аспекти. Зокрема, як налаштувати бійців на особливості польового побуту, дії при блокуванні місцевим населенням, чи методи боротьби із девіантною поведінкою підлеглих в умовах бойових дій. Подобається і те, що посібник написаний простою зрозумілою мовою із конкретними прикладами життєвих ситуацій.

Видання буде восени презентовано волонтерами на «Форумі видавців», який відбудеться у Львові у середині вересня.