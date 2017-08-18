У Львові три храми міста відзначають престольний празник на свято Преображення Господнього

19 серпня християни східного обряду відзначають свято Преображення Господнього.

Це одне з дванадцяти найбільших свят у християнському календарі. Згідно з Євангелієм, Ісус взяв із собою трьох свої учнів — Петра, Якова та Івана і вирушив з ними на гору. У момент преображення Господь дав можливість трьом апостолам побачити поєднання двох природ у Христі: божественної і людської. У народі це свято ще називають Яблучним Спасом, бо цього дня християни приносять до храму перші плоди (яблука, груші, сливи), щоб там їх освятити.

У Львові престольний празник на свято Преображення відзначають три храми міста.

Порядок святкових богослужінь подає «Духовна велич Львова».

УГКЦ

Храм Преображення ГНІХ (вул. Краківська, 21)

Парох: о. Ярослав Чухній

Святкове богослужіння розпочнеться об 10.00 год. Його очолить Високопреосвященний владика Ігор, Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ.

УАПЦ

Храм Преображення ГНІХ (вул. Ковельська, 37)

Настоятель: о. Тарас Машталір

Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год.

Храм Преображення ГНІХ (вул. Роксолани, 43)

Настоятель: о. Володимир Біловус

Святкове богослужіння розпочнеться об 11.00 год.