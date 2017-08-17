У Львові святкувати День Незалежності розпочнуть вже цими вихідними

Цьогоріч в Україні відзначають 26-й День Незалежності. Під час святкування одного з головних державних свят, жителів та гостей міста запрошують відвідати тематичні заходи, які пройдуть у різних локаціях міста.

Програму заходів, які розпочнуться вже цими вихідними, оприлюднила прес-служба Львівської міської ради.

Як розповіла в.о. начальника управління культури Львівської міської ради Оксана Кузик, фестиваль LvivMozArt ще не розпочавшись вже набрав обертів. Фестиваль триватиме з 18 до 28 серпня в центральній частині міста, в трамвайному депо, в концертних залах, в оперному театрі. У програмі святкування є більше 20 концертів класичної музики, воркшопи, майстер-класи, дослідження у сфері видатного композитора Франца Ксавера Моцарта.

Вдруге пройде Міжнародний фестиваль Параджанова на Левандівці. Цього року ми очікуємо в себе 10 учасників на художню резиденцію, які будуть представляти свої твори, які виграли конкурс. Їхні твори можна спостерігати у центрі «Супутник». 24 серпня у Левандівському парку на вул. Повітряній буде цікавий сюрприз для дітей – буде повітряна куля у прив’язаному режимі, але буде підніматись. Колись на вул. Повітряній було перше летовище у Львові. фестиваль Параджанова буде з 20 до 27 серпня.

Фестиваль фольклору «Етновир» розпочнеться 23 серпня з традиційної ходи центральною частиною міста. Буде відкриття на пл Ринок на північній стороні на сцені. Цього року очікуємо багато колективів з Македонії, Індії, Польщі, Туреччини та багатьох інших країн. Є дві локації – пл Ринок і торговий центр «Вікторія Гарденс». Фестиваль буде з 23 до 27 серпня.

Масштабний фестиваль, який вже не перший рік проходить у Львові, буде з 18 до 28 серпня – «Музика у старому Львові». Організатором є Львівська обласна філармонія. Багато концертів буде у храмах Львова.

В театрі опери та балету пройде Міжнародний конгрес, присвячений дослідженню у сфері танців. Конгрес пройде під егідою ЮНЕСКО. Дослідники з різних країн світу проведуть лекції, майстер-класи у сфері танцю. З 25 до 27 серпня триватиме захід.

У Музейно-культурному комплексі «Львіварня» з 25 до 26 серпня буде фестиваль мистецтв «Відкриваємо душу і серце».

24 серпня запрошуємо усіх о 13.00 в Музей народної архітектури та побуту.

На стадіоні «Арена Львів» 26 серпня о 18.00 год 15 учасників візьмуть участь у проекті «Українська пісня».