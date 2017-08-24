У Львові святкували День Незалежності з лицарськими боями і бойовим гопаком

Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України, у Львові тривають святкові заходи.

У межах святкувань, у центрі Львова, на площі біля пам’ятника Т.Шевченку усі присутні змогли поринути у епоху середньовіччя. Там відбулись показові бої лицарів у обладунках.

Окрім того, глядачам представили показовий виступ українського бойового мистецтва, заснованого на елементах традиційного козацького бою – бойового гопака.

У центрі Львова відбулась акція «Творимо історію разом» – складання з пазлів картини «Герої».

На площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку більше тридцяти випускників шкіл Львівщини, які отримали найвищий результат – 200 балів у ЗНО 2017 року, виклали із пазлів панно площею 1,6 х 4 метри у єдину картину, яка ілюструє українських воїнів різних епох: від вояків княжої доби до військових АТО. Після цього на площі відбулося театралізоване дійство – показові бої лицарів епохи середньовіччя та виступи з бойового гопака.

Молодь Львова відзначила День Незалежності велопробігом, учасники якого у вишиванках проїхали від пам‘ятника С.Бандері до пам’ятника Т.Шевченку.