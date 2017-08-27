У Львові сьогодні прогнозують дощі і грози

Сьогодні, 27 серпня в Україні мінлива хмарність, у західних, вдень і в північних областях короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

“27 серпня в Україні: мінлива хмарність. У західних, вдень і в північних областях короткочасний дощ, місцями гроза; на решті території без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-28°, у південній частині та на Закарпатті місцями 30-33°”, – зазначається у повідомленні.

У Львові сьогодні пройдуть короткочасні дощі, подекуди з грозою. Температура вночі 14..16°, вдень 26..28°.

В Карпатах 27 серпня пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. Температура вночі 10..15°, вдень 17..22°.