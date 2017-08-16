У Львові сьогодні через центр міста не курсуватимуть трамваї

Сьогодні, 16 серпня, у Львові тривають зйомки пригодницького художнього фільму «Шляхетні волоцюги». Однією з перших локацій, де облаштовано знімальний майданчик, є площа Ринок. У зв’язку з цим, трамваї з 7.00 і до 19.00 будуть об’їжджати цю частину міста.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку із проведенням на площі Ринок зйомок пригодницького фільму «Шляхетні волоцюги», сьогодні, 16 серпня, з 07.00 год. до 19.00 год. трамваї курсуватимуть так:

Трамвайний маршрут № 1 – Трамвайне депо – вул. Городоцька – вул. Вітовського – Трамвайне депо.

Трамвайний маршрут № 2 – вул. Коновальця – вул. Вітовського – вул. Стуса – Вернадського – пл. Соборна – вул. Вітовського – вул. Коновальця.

Трамвайний маршрут № 9 – Трамвайне депо – вул. Вітовського – Вул. Городоцька – Трамвайне депо.