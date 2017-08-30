У Львові школяра врятували з палаючої квартири на дев‘ятому поверсі багатоповерхівки

У Львові співробітники ДСНС врятували з палаючої квартири школяра.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 29 серпня о 13:20 на вул. Ангарній у Львові, виникла пожежа в квартирі на 9-му поверсі 9-поверхового житлового будинку.

Інформацію, про пожежу рятувальники отримали від 11-річного сина власника квартири, який на момент пожежі наодинці перебував у квартирі. Силами рятувальників пожежу ліквідували в складі ланки газодимозахисної служби ГУ ДСНС у Львівській області о 14:10 год.

Вогнеборці винесли дитину з квартири, після чого із діагнозам: – отруєння продуктами горіння, працівниками ЛШМД його госпіталізовано у Львівську міську дитячу клінічну лікарню. Стан потерпілого задовільний.

Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 3 кв. м. До ліквідації пожежі були залучені 17 чол. та 4 од. спецтехніки. Попередня ймовірна причина виникнення займання – коротке замикання в електромережі. Обставини події встановлюються.