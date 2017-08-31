У Львові ще на місяць продовжили перекриття руху транспорту на вул. Тракт Глинянський

У Львові продовжено перекриття руху транспортних засобів на вул. Тракт Глинянський (від вул. Христофора Колумба до вул. Дубової) до 21.00 год. 1 жовтня.

Про це повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

Раніше повідомлялося, що перекриття руху буде до 31 серпня.

Перекриття руху транспортних засобів на вул. Тракт Глинянський (від вул. Христофора Колумба до вул. Дубової) зумовлене проведенням дорожньо-ремонтних робіт.

Роботи виконує ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 1».

Як повідомлялося, у зв’язку з проведенням дорожньо-ремонтних робіт, з 4 липня і до 31 серпня було перекрито рух транспортних засобів на вул. Тракт Глинянський (від вул. Христофора Колумба до вул. Дубової).