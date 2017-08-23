У Львові СБУ затримала на хабарі власного співробітника

У Львові співробітники управління внутрішньої безпеки та управління СБУ в Львівській області спільно з військовою прокуратурою 22 серпня затримали на хабарі співробітника СБУ у Львівській області.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Старший оперуповноважений вимагав 10 тисяч доларів США та перереєстрацію елітного авто від власника одного з львівських розважальних закладів за вирішення питання щодо закриття кримінального провадження та забезпечення подальшої безпроблемної роботи закладу.

Капітана СБУ затримали під час отримання грошей. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 189 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Старшого уповноваженого затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу.