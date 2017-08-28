У Львові розпочинаються зйомки художнього фільму «Ефір»

З 1 вересня у Львові розпочинаються зйомки повнометражного художнього фільму «Ефір».

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Ефір» – це історія про військового лікаря, який на початку двадцятого століття проводить наукові експерименти з метою отримати владу над іншими людьми. Дія фільму розгортається в часи Першої світової війни на кордоні Австро-Угорської імперії на теренах української Галіції та Поділля.

Головні ролі у фільмі виконують відомі європейські актори Яцек Понедзялек (Jacek Poniedziałek) з Польщі, Жольт Ласло (Zsolt László) з Угорщини та молодий український актор Остап Вакулюк.

Для зйомок у фільмі також запрошені українські актори Станіслав Колокольніков, Марія Рябошапка, Олександр Логінов, Остап та Дмитро Ступка.

В Україні будуть проведені складнопостановочні зйомки з використанням спецефектів, піротехнічних ефектів, тварин, каскадерів, великої кількості акторів масових сцен.