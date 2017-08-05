У Львові провели спецоперацію з визволення 76 заручників, яких захопив пацієнт психлікарні

У Львові 4 серпня правоохоронці провели спецоперацію з визволення заручників, яких захопив пацієнт обласної психіатричної лікарні. Для звільнення людей працівники поліції штурмом взяли заблоковане приміщення. Зловмисника затримано, 10 заручників і 5 поліцейських отримали травми різного ступеню важкості.

Як повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції області, 4 серпня, близько 19.00, у Франківський відділ поліції надійшло повідомлення від працівника психіатричної лікарні, розташованої по вулиці Кульпарківській, про те, що в одному з відділень медичного закладу пацієнт утримує заручників, погрожуючи вчинити над ними фізичну розправу. Було прийнято рішення про штурм заблокованого приміщення. Правоохоронці локалізували зловмисника та звільнили заручників. Під час штурму п’ятеро поліцейських отримали тілесні ушкодження.

«Особу зловмисника встановлено – це 30-річний львів’янин, який за рішенням суду від 2013 до 2017 року перебував у лікарні на примусовому лікуванні за вбивство батька. Він наніс загиблому 72 ножових поранення. Трохи більше ніж місяць тому чоловік був відпущений додому, проте за клопотанням родичів 4 серпня об 11.00 знову був поміщений у медичний заклад. Близько 19.00 чоловік почав поводитись неадекватно, заблокував двері у відділення, де перебували 76 пацієнтів, пошкодив майно та розбив вікна. Склом з розбитого вікна чоловік травмував десятьох пацієнтів, троє з яких перебувають у важкому стані», – повідомив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області Тарас Сабанюк.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).