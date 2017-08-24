У Львові після кількарічної заборони можуть відновити продаж алкоголю вночі

Львівське обласне відділення Антимонопольного комітету рекомендувало мерії Львова скасувати заборону на продаж алкоголю вночі. Якщо виконком Львівської міськради упродовж трьох місяців не виконає рекомендацій, АМКУ відкриє провадження про порушення антимонопольного законодавства і згодом через суд вимагатиме скасувати заборону.

Про це повідомляє Zaxid.net.

У рекомендаціях АМКУ вказано, що, прийнявши заборону на продаж алкоголю в нічний час, виконком Львівської міськради встановив «не передбачені законами України заборони та обмежив самостійність підприємств».

«Дії виконавчого комітету ЛМР, якими встановлено заборону роздрібної торгівлі алкогольними напоями з 22:00 до 10:00, містять ознаки порушення у вигляді вчинення антиконкурентних дій органом місцевого самоврядування, що полягає у встановленні не передбаченої законами України заборони та обмеження самостійності підприємств щодо реалізації товарів», – йдеться у рекомендаціях АМКУ.

У АМКУ також зазначили, що заборону на продаж алкоголю органи місцевого самоврядування можуть приймати виключно на час проведення масових заходів, а не на постійний термін.

Відтак львівське відділення АМКУ рекомендувало виконкому ЛМР припинити дію рішення про заборону продажу алкоголю в нічний час.

Зазначимо, що рішення про заборону на продаж алкоголю з 22:00 по 10:00 виконком ЛМР прийняв у вересні 2010 року. Після того у грудні 2011 року депутати ЛМР прийняли ще ухвалу «Про обмеження роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім безалкогольного) на території м. Львова», в якій також прописали заборону на продаж алкоголю вночі.

У квітні 2016 року Антимонопольний комітет через суд успішно оскаржив цю ухвалу ЛМР, скасувавши у ній дію більшості пунктів, зокрема тих, що стосувалися заборони на продаж алкоголю в кіосках. Однак часового обмеження на продаж алкоголю рішення суду не стосувалося.

Додамо, що подібна ситуація виникла у Києві. У березні 2016 року Київрада ухвалила рішення про заборону торгівлі алкогольними напоями у МАФах, а у вересні – заборону на продаж алкоголю та пива у стаціонарних об’єктах торгівлі в столиці з 23:00 до 10:00.

Наприкінці листопада 2016 року Київський апеляційний адміністративний суд скасував заборону на продаж алкогольних напоїв у столичних МАФах, а у квітні 2017 року після позову АМКУ Господарський суд Києва зобов’язав Київську міськраду скасувати ще й рішення про заборону нічної торгівлі алкоголем.

Цікаво також, що у липні 2016 року Вищий господарський суд України таки підтвердив законність рішення Київради про заборону продажу алкоголю вночі.