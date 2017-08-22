У Львові перенесено тролейбусну зупинку на вул. Шота Руставелі

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», у зв’язку із початком будівництва торгово-офісної будівлі на пл. Петрушевича, 5, тролейбусну зупинку вул. Шота Руставелі (у напрямку до Автовокзалу) тимчасово перенесено.

«У зв’язку із початком будівництва торгово-офісної будівлі на пл. Петрушевича, 5, від сьогодні, 22 серпня, тролейбусну зупинку вул. Шота Руставелі (у напрямку до Автовокзалу) тимчасово перенесено на 80 метрів назад за курсуванням тролейбусного маршруту № 25.

Під час майбутньої реконструкції та реорганізації руху на перетині вулиць Зелена – Шота Руставелі та пл. Петрушевича зупинка знаходитиметься навпроти будинку на вул. Зелена, 12», – повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».