У Львові пенсіонер втопився у водоймі біля популярного ресторану

У Львові пенсіонер втопився у водоймі «Левандівське озеро», яка знаходиться біля популярного ресторану «На озері».

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 4 серпня о 06:05 на вул. Повітряній у водоймі «Левандівське озеро» виявили тіло невідомого чоловіка віком близько 70 років, без ознак насильницької смерті.

Працівниками Національної поліції проводяться слідчо-оперативні дії. Для виявлення причини смерті чоловіка призначено експертизу.

Як стало відомо з власних джерел, тіло 78-річного львів’янина у водоймі виявив випадковий перехожий. На березі лежав одяг та особисті речі.