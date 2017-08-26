У Львові невідомий повідомив про замінування ресторану, «мінера» затримали

У Львові 26 серпня о 04.42, на телефон “102” міського управління Національної поліції від аноніма надійшло повідомлення про замінування будівлі ресторану на проспекті Свободи 18. Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, на місці події працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова. Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб.

Працівниками Франківського відділу ГУ НП у Львівській області, спеціалістами вибухово-технічного управління ГУ НП у Львівській області разом з кінологом проведено обстеження будівлі ресторану та прилеглої території (на час обстеження з приміщень будівлі було виведено 75 осіб, з них 20 працівників та 55відвідувачів).

Після завершення пошукових робіт вибухового пристрою виявлено не було.

Проведеними заходами встановлено особу зловмисника, який надав неправдиве повідомлення про замінування.