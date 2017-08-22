У Львові на «Пагорбі слави» вандали пошкодили надгробок Героя Радянського Союзу

У Львові на меморіальному комплексі «Пагорб слави» вночі 21 серпня вандали знищили всі металеві літери і цифри на гранітному надгробку Героя Радянського Союзу Миколи Кузнєцова.

Про це повідомили у відділі комунікацій Нацполіції області.

На гранітному надгробку повністю знищено напис: «Герой Радянського Союзу Кузнєцов Микола Іванович. 27.07.1911 – 08.03.1944». Бронзовий барельєф залишився неушкодженим.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 КК України (Крадіжка). Проводяться слідчі дії.

Довідка. Пагорб Слави у Львові – меморіал на честь воїнів, що загинули в роки Першої світової війни в Галичині, і на честь радянських воїнів, що брали участь у боях за Львів з німецькими військами у 1944 році під час радянсько-німецької війни.

Праворуч головного входу розміщена могила радянського розвідника Миколи Кузнєцова. На могилі поставлений надгробок із червоного граніту з бронзовим барельєфом.

Микола Кузнєцов – радянський розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин (Бродівський район Львівщини). Свого часу на теперішній вулиці Свєнціцького у Львові йому був встановлений пам’ятник. Однак на початку 1990-х років його перенесли у містечко Талиця (Свердловська область, Росія), звідки він родом.

У 2000 році у Львівську міську раду надійшов лист від ветеранів Єкатеринбургу (Росія) з проханням посприяти в перепохованні Кузнєцова у цьому місті. Комісія з військових поховань відмовила їм.