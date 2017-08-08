У Львові на найближчі три доби прогнозують спеку

Львівський гідрометцентр інформує, що 8 серпня у Львові – без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер східний, 7 – 12 м/с, вдень поривчастий. Температура повітря вночі 8 – 10° тепла, вдень 22 – 24° тепла.

9 серпня синоптики прогнозують також без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 12 – 17° тепла, вдень 27 – 32° тепла.

10 серпня синоптики прогнозують вночі місцями короткочасні дощі, грози. Вдень без істотних опадів. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 17 – 22° тепла, вдень 29 – 34° тепла.