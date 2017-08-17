У Львові на місці військового заводу «Полярон» зведуть житловий мікрорайон

В районі Нового Львова планують будівництво кількох десятків житлових будинків, громадських центрів, а також дитсадків та школи. Їх планують звести на території, що обмежена вулицями Угорською, Луганською, Тернопільською та пр. Червоної Калини, де раніше працював завод «Полярон».

Детальний план території (ДПТ) розробляється на земельну ділянку площею 32 га. Як йдеться у документації, його основною метою є реконструкція колишніх промислових та комунальних зон. Згідно з технічними показниками, ця територія розрахована на 8-9 тис. мешканців. Раніше на суміжній ділянці у 14 га уже запроектували ще 20 житлових будинків орієнтовно на 3,3 тис. мешканців, так що загалом у новому мікрорайоні зможуть мешкати близько 12 тис. львів’ян.

«Частина забудови була запроектована раніше, ми врахували усі містобудівні умови і обмеження, що були видані раніше. Відтак немає значної кількості нових запроектованих будинків. Однак, до прикладу, збільшиться кількість навчальних закладів. Буде одна нова школа та чотири дитячі садки, два з яких будуть вбудовані у житлових кварталах», – розповіла співавторка проекту, архітекторка ДП ДІПМ «Містопроект» Лілія Людкевич.

За її словами, на території колишнього заводу «Полярон» раніше була запроектована реконструкція старих будівель під склади та торгові комплекси. Зараз на цій території планують зводити житло з вбудованими дитячими садками.

«Щодо кількості будинків важко сказати, бо у одному будинку може бути кілька секцій. Можу сказати, що тут буде до 20 нових секцій, це якщо не включати ті, які були запроектовані раніше», – додає архітекторка.

На цій земельній ділянці також передбачено будівництво двох багаторівневих паркінгів та підземних стоянок на території житлових комплексів. Як зазначено у ДПТ, на цій земельній ділянці зводять кілька окремих житлових комплексів – ЖК «Софіївка», ЖК на Тернопільській, 21, ЖК на Угорській, 14, та ОСББ «Кам’янецька-24».

30 серпня у великій сесійній залі Львівської міської ради відбулуться громадські слухання щодо детального плану території на запланованого будівництва.

На суміжній ділянці у 14 га також запроектовано будівництво понад 20 нових житлових будинків. Там також передбачено будівництво двох дитсадків.

Zaxid.net