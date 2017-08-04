У Львові ліквідували “конверт” на 50 мільйонів

Податкова міліція Львова ліквідувала конвертаційну схему з обігом близько 50 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.



«Податковою міліцією Головного управління ДФС у Львівській області 01.08.2017 року припинено діяльність чергової конвертаційної схеми з надання послуг мінімізації податкових платежів реальним підприємствам регіону, а також конвертації безготівкових коштів у «тіньову» готівку, шляхом імітації фінансово-господарської діяльності через документальне оформлення удаваних операцій. Зокрема, податковий кредит для цілей цієї незаконної схеми формувався за рахунок підприємств-імпортерів та підприємств оптової торгівлі», – йдеться у повідомленні, пише Укрінформ.

Зазначається, що з використанням цієї схеми понад півсотні підприємств мінімізували свої податкові зобов’язання. Загальна сума оборотів на розрахункових рахунках фіктивних підприємств конвертаційної схеми склала близько 50 млн гривень.

За результатами проведених обшуків відкрито справи в межах кримінального провадження за ознаками статей 212 («Ухилення від сплати податків») та 205 («Фіктивне підприємництво») Кримінального кодексу України.

Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків в особливо-великих розмірах передбачає штраф від 255 до 425 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі продовжуються невідкладні слідчі дії.