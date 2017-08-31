У Львові із 10 пасажирів в електротранспорті – 6 пільговиків – міськрада

В Україні в транспорті на сьогодні мають право на пільговий проїзд 24 категорії пасажирів. Умовно кажучи, із 10 пасажирів в електротранспорті Львова – 6 пільговиків. Про це повідомив заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

«У нас діє 24 категорії пасажирів, які мають право на пільговий проїзд. Із загального пасажиропотоку в електротранспорті більше 60% – це пільговики, а з них 80% – це пенсіонери. Тобто з 10 пасажирів – 6 пільговиків. Це величезна кількість. У інших країнах не вірять, що таке можливо. Адже, якщо у людини є заслуги перед державою, то держава надає їй адресну грошову допомогу і всюди людина розраховується. Тому, експерти погоджуються з тим, що якщо ми не змінимо підходу, ми ніколи не вийдемо з транспортної кризи і не матимемо достатньої можливості оновлення транспорту», – розповів Сергій Бабак.

За його словами, кожного місяця, одну-дві машини трамваїв чи тролейбусів у Львов ремонтують, адже транспортний парк зношений і старий. Також у найближчі три роки у Львові заплановано придбати 10 трамваїв і 40 тролейбусів.

Як повідомила прес-служба Львівської міської ради, Виконавчий комітет ЛМР затвердив рішення, відповідно до якого вартість проїзду в електротранспорті Львова приводиться до економічно обґрунтованої ціни і становитиме 3 грн та 1 грн 50 коп. для учнів і студентів. Новий тариф вступає в дію з 1 вересня.

Старі квитки на проїзд в електротранспорті можна обміняти до 10 вересня в кіосках підприємства, які є на вул. Кн. Ольги, вул. Шота Руставелі і вул. Сахарова.

З 11 вересня старі квитки діяти не будуть. Натомість, старі проїзні картки будуть діяти протягом вересня. Зараз проводиться розрахунок вартості нових проїзних карток, які можуть вступити в дію з 1 жовтня або з 1 листопада цього року.