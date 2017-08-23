У Львові донька загиблого офіцера з Луганщини підняла державний прапор над будівлею ОДА

У Львові сьогодні відбулися урочистості з нагоди Дня Державного прапора України.

Сьогодні на другому та третьому поверхах будівлі Львівської ОДА замайоріли 19 державних прапорів України розміром 1х2 метри, ще два прапори розміром 5х12 метрів закріплено на четвертому поверсі будівлі.

На урочистій церемонії підняття державного прапора України на флагштоці біля будівлі Львівської ОДА та обласної ради прапор підняла Ангеліна Гуртяк, дівчинка з Луганська, донька загиблого добровольця Юрія Гуртяка, який брав участь у проведенні антитерористичної операції на сході країни, передає УНІАН.

Участь у заході взяли керівники області та міста, військові, діячі науки та культури, представники міжнародних, громадських, релігійних організацій, громадськість.

Після завершення церемонії підняття прапора, курсанти роти почесної варти Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного пройшли урочистим маршем після чого на площі відбувся концерт-дефіле у виконанні військового оркестру.

Також сьогодні громадськість і представники влади Львівщини запалили лампадки і поклали квіти до могил загиблих героїв АТО, героїв, що загинули під час Революції Гідності та борців за волю України на Личаківському кладовищі Львова.

Святкування Дня Прапора продовжиться увечері нагородженням переможців інтернет-конкурсу #UA26 о 20.00 у парку «На Валах», опісля – розпочнеться просто неба показ фільму «Політ золотої мушки».

Довідка. Юрій Гуртяк народився 3 серпня 1985 року в селі Містки Сватівського району на Луганщині. Український військовослужбовець 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар». Лицар ордена Богдана Хмельницького І ступеня (посмертно). Загинув 11 липня 2016 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. У жовтні 2016 року в пам`ять про Юрія Гуртяка у корпусі хімічного факультету Східноукраїнського університету в Сєвєродонецьку відкрили меморіальну дошку на його честь.