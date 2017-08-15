У Львові демонтували незаконну огорожу довкола самовільно захопленої банкіром ділянки

У Львові у верхній частині Парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького міські служби демонтували огорожу довкола самовільно захопленої земельної ділянки.

Про це у вівторок, 15 серпня, повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та опублікував відповідне відео.

«Огорожу демонтували на підставі акту про демонтаж, складено усіма відповідними службами міста разом із дирекцією парку після обстеження території. Йдеться про ділянку, яка має відношення до пані Баляш», – повідомив Андрій Москаленко. Він додав, що демонтаж відбувся згідно з вимогами чинного законодавства та актів захоплення території – саме в цьому місці за кошти міста прокладають мережі для парку.

За його словами, найближчим часом на території, яка була огороджена проведуть ще одне обстеження, оскільки уже сьогодні виявили нові порушення.

Зазначимо, йдеться про скандальне будівництво на вул. Лижв’ярській поблизу Монумента Слави. Земельна ділянка, площею 10 соток, була передана в оренду Оксані Баляш для будівництва офісу.

Історія про незаконне будівництво в Парку культури тягнеться з 2011 року. Тоді голова комісії природокористування, охорони довкілля та благоустрою Львівської міськради Віра Лясковська та директор департаменту містобудування Андрій Павлів повідомили, що за адресою вул. Лижв’ярська, 42 ведеться незаконне будівництво.

Орендар ділянки тоді заявив, що «реконструює» стару будівлю «з розширенням за рахунок надбудови». Однак самого будинку за згадуваною адресою на той час вже не було, його знесли без жодних дозволів та погоджень.

Зазначимо, Оксана Баляш є дружиною Олега Баляша, який очолює міську організацію партії «Наш край». Окрім того, він є гендиректором НВП «Гетьман» та головою спостережної ради «Оксі Банку».

Zaxid.net