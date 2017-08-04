У Львові через спеку введено спеціальний режим курсування трамваїв і тролейбусів

У Львові сьогодні у зв‘язку із високою температурою повітря введено спеціальний режим курсування трамваїв і тролейбусів, який передбачає курсування електротранспорту без дотримання графіку.

Як повідомив начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю львівського комунального підприємства «Львівелектротранс» Іван Бондар, відповідне розпорядження було видане сьогодні вранці начальником служби логістики та організації руху ЛКП «Львівелектротранс» Володимиром Забавським, коли температура повітря піднялася вище 30 градусів.

«У зв’язку із спекою трамваї та тролейбуси до кінця дня курсуватимуть за спеціальним режимом. Згідно параметрів «спеціального режиму руху», трамваї та тролейбуси курсуватимуть не за графіком. Водії, залежно від ситуації, самі обиратимуть оптимальну невисоку швидкість руху», – зазначив Бондар.

Він також наголосив, що спецрежим руху введено з урахуванням того, що при високій температурі повітря ускладнюється робота для водіїв, адже не всі кабіни водіїв трамваїв та тролейбусів, які курсують у Львові, обладнані кондиціонерами. Також, висока температура повітря впливає на обладнання електротранспорту.

«Водії електротранспорту зобов‘язані дотримуватися графіку руху, в разі його порушення на них накладаються стягнення. У разі введення «спеціального режиму руху» – водій не несе відповідальності за порушення графіку і вибирає оптимальний режим руху. Тобто, сьогодні електротранспорт у Львові курсує не за графіком, але дотримуються певні інтервали руху», – відмітив Бондар.

У Львові є 9 трамвайних і 10 тролейбусних маршрутів.