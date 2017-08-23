У Львові 26 серпня запустять залізничний туристичний маршрут Львів–Підзамче–Личаків

У Львові 26 серпня презентуватимуть залізничний туристичний маршрут Львів–Підзамче–Личаків.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, цей проект – результат співпраці Львівської міської ради з Львівською залізницею та регіональним ландшафтним парком «Знесіння», в межах реалізації Концепції розподілу туристичного навантаження м. Львова. «У всій Європі, особливо у Великобританції та Німеччині, створення історичних екіпажів, які приводяться в рух паровим локомотивом, дало змогу різко збільшити кількість туристів на туристичних залізницях, і їх кількість збільшується щороку. Такий потяг особливо підходить залізниці, яка веде через Регіональний ландшафтний парк, оскільки стрімкий схил серед мальовничих природних пейзажів, а також наявність штучних споруд на маршруті забезпечить розвагу як для пасажирів, так для фотографів», – кажуть організатори.

Начальник управління туризму Львівської міського ради Галина Малець зазначила: «Попри нерегулярність екскурсійних поїздок, залізничний туристичний маршрут Підзамче–Личаків має непересічний потенціал як нова туристична пропозиція у м. Львові. Маємо надію, що він стане популярний серед львів’ян та гостей міста».

У презентаційний тур потяг вирушить з Головного залізничного вокзалу у суботу, 26 серпня о 10.25 год. Участь у промо-турі безкоштовна.