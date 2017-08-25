У Львові 13-17 вересня відбудеться Форум видавців

У Львові 13-17 вересня відбудеться найбільша книжкова і літературна подія – Форум видавців.

Як повідомили організатори, відбудуться такі офіційні заходи:

13 вересня. Офіційне відкриття 24 Форуму видавців у Львові. Огляд експозиції тільки для запрошених. Палац Мистецтв. Початок о 13.00

13 вересня. Урочисте відкриття 12 Львівського міжнародного літературного фестивалю. “Точка творення”: Вистава «Вавилон» театру «Дах», в рамках проекту «Нова опера», режисер Влад Троїцький. Клуб Малевич. Початок о 19.00

14 вересня. Церемонія вручення премії «Найкраща книга Форуму», Львівська Національна Опера, Початок о 19.00

15 вересня. Гала концерт «Пісні нашої молодості» в рамках благодійної акції «Третій вік: задоволення від читання», Львівська обласна філармонія, Початок о 18.00

Учасниками цьогорічного Форуму є близько 200 видавництв і книготорговельних організацій, понад 1100 авторів, інтелектуалів, художників та культурних діячів з України та інших країн.

Спеціальні гості: Генрі Марш (Велика Британія), Філіп Сендс (Велика Британія), Пітер Х. Фогтдаль (Данія), Ян Ваґнер (Німеччина), Вольф Москович (Ізраїль), Віктор Радуцький (Ізраїль), Богдан Анджей Здроєвський (Польща), Вітольд Шабловський (Польща), Ізабелла Хруслінька (Польща), Гжегож Касдепке (Польща), Алісія Гарріс (США), Ярослав Шимов (Чехія/Білорусь), Андрей Шарий (Чехія/Росія),Оксана Забужко, Сергій Жадан, Йосиф Зісельс,Уляна Супрун, Лілія Гриневич, Євген Нищук, Павло Клімкін.