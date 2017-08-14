У львівському СІЗО знайшли повішеним колишнього міліціонера підозрюваного у вбивстві

У суботу, 12 серпня, увечері, в слідчому ізоляторі, що на вул. Городоцькій, 20 виявили повішеним підозрюваного.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області, підозрюваного виявили повішеним у камері для тримання під вартою.

«Тіло виявили у одній з камер. Зараз триває судово-медична експертиза. Коли буде встановлено причину смерті, тоді повідомимо інформацію щодо цього випадку. Є відкрите кримінальне провадження», – повідомили у прес-службі прокуратури області.

За інформацією “Форпосту”, повішеним є колишній працівник міліції Дмитро Журавльов. Це виданню підтвердив адвокат Журавльова. За його словами, він розмовляв із Журавльовим у вівторок, за три дні, до його смерті, і жодних суїцидальних нахилів у свого підопічного не запримітив.

Натомість, за словами адвоката, два тижні тому апеляційний суд ухвалив рішення про повернення справи, за якою він більше 5 років перебував у місцях позбавлення волі, на новий розгляд (за нововиявленими обставинами) у суд першої інстанції.

Також, за твердженням джерел «Форпосту», у загиблого був конфлікт із співкамерником. Наразі остаточного висновку щодо смерті Журавльова немає. Працює слідство.

Про Дмитра Журавльова відомо, що він свого часу служив шифрувальником на Військово-морському флоті, працював зв’язківцем у пенітенціарній службі та УМВС у Львівській області. У 2009 році, коли він повертався з роботи у міліцейській формі, невідомий проламав йому голову молотком. Після чого Журавльов отримав інвалідність і покинув службу. Через два роки під час сварки з сусідом тричі вистрелив у того з гумового пістолета. Від отриманих пошкоджень чоловік наступного дня помер, а Журавльова притягнули до кримінальної відповідальності.

Зараз встановлюються обставини. Тіло скерували на експертизу.

За матеріалами Zaxid.net