У львівський госпіталь привезли поранених бійців із зони АТО

У понеділок, 14 серпня, до Львова прибув літак і привіз 13 поранених військових із зони АТО.

Як розповів керівник Західного регіонального медіацентру Міноборони Олександр Поронюк, бійців, яких до Львова привіз санітарний літак, доставили до Військово-медичного клінічного центру західного регіону.

«Військові вже перебувають у нашому клінічному центрі. Стан здоров’я в усіх задовільний, п’ятеро з них – лежачі. Усіма військовими зараз опікуються лікарі, розробляють курс лікування та реабілітації», – розповів Олександр Поронюк.

За словами керівника Західного регіонального медіацентру Міноборони, наразі військові повністю забезпечені усім необхідним, якщо виникне потреба у ліках чи харчах, то про це відразу дадуть знати волонтерам.

Санітарні літаки з військовими прибувають до Львова один-два рази на місяць.

Zaxid.net