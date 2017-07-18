У Києві правоохоронці намагались обшукати приймальну нардепа з Львівщини

Правоохоронці намагались провести обшук у приймальні позафракційного народного депутата Дмитра Добродомова на вул. Козловського, 4 у рамках розслідування справи проти бізнесмена, соратника екс-президента Віктора Януковича Сергія Курченка, підозрюваного у вчиненні низки злочинів.

Про це Добродомов написав на своїй сторінці у Facebook.

Депутат заявив, що до його приймальні у Києві намагалися увірватися працівники СБУ та прокуратури.

«Без пояснень… Особисто я перебуваю зараз у Львові – на своєму окрузі. Юрій Луценко, можете пояснити, у чому справа?!», – написав він.

Своєю чергою генпрокурор Юрій Луценко у коментарях від дописом депутата зазначив, що правоохоронці прийшли до приймальні на підставі рішення суду у справі Курченка.

«А це приміщення є у власності співучасника схем Курченка з числа керівництва ГПУ часів Пшонки», – написав Луценко.

Він також зазначив, що приміщення необхідно зареєструвати на сайті Верховної Ради і лише після цього воно стане офіційним і недоторканим.

Водночас Добродомов стверджує, що його депутатська приймальня немає жодного стосунку до Курченка.

«Моя депутатська приймальня та офіс партії ”Народний контроль”, котру ми третій рік орендуємо у Києві, і куди сьогодні намагалися вдертися ваші працівники під приводом того, що вона належить співучаснику корупційних схем Курченка із ГПУ Пшонки, належить жінці. У прокуратурі ніколи не працювала, про згаданих персонажів чула лише по телевізору. Це приміщення їй подароване у 2006 році», – написав депутат.

Добродомов також зазначив, що раніше в цьому приміщенні була приймальня народного депутата Юрія Дерев`янка.