У керівника апарату КМДА диплом про вищу освіту Франкового вишу виявився «липовим»

Керівнику апарату Київської міської державної адміністрації повідомлено підозру за підроблення диплому про вищу освіту.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Посадовій особі оголошено підозру за фактом використання завідомо підробленого документу, а саме диплому Львівського національного університету імені Івана Франка, та сприяння у виготовленні цього підробленого документу, поінформували у відомстві.

Чиновника відсторонено від виконання обов’язків. Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) та ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 1 ст. 358 КК України.

«Після вручення підозри зазначену особу допитано в статусі підозрюваного, однак від надання показів останній відмовився, посилаючись на положення ст. 63 Конституції України», – наголосили у прокуратурі.

На даний час досудове розслідування триває.

Як відомо, керівником апарату КМДА є Володимир Бондаренко.