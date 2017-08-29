У Дрогобицькому районі Львівщини відкрили нову школу

28 серпня у селі Сторона на Дрогобиччині урочисто освятили нове примціщення середньої школи.

Як повідомили у прес-службі Львівської ОДА, будівництво школи розпочали ще у 2005 році. За кілька років зведення школи призупинили через брак коштів. Однак, проект входив до стратегічного напряму розвитку Львівської області, тож на його завершення було додатково виділено більше 5 млн грн.

У школі навчатимуться майже дві сотні дітей. Двоповерхова школа розрахована на навчання учнів з першого по дев`ятий клас. Для дітей облаштували новий спортзал, їдальню та систему опалення із застосуванням енергозберігаючих технологій .

В урочистому відкритті школи взяли участь високопосадовці, духівництво, вчителі, учні та мешканці сусідніх сіл.

Під час урочистого відкриття школи благодійники подарували 10 ноутбуків та систему музичного озвучення.