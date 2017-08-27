У центрі Львова розмалювали паркан церкви провокативними написами

У Львові невідомі в ніч на 26 серпня розмалювали паркан церкви святого великомученика Георгія УПЦ МП написами «Путін – наш Бог».

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор “Економічного бойкотного руху” Олег Радик.

«Путін – наш Бог» такий напис появився у Львові на вулиці Короленка, де знаходиться приміщення Російської православної церкви (УПЦ МП).

Очевидці кажуть, що маляри були на авто на польських бляхах», – написав активіст.

26 серпня працівники комунальних служб замалювали провокативні написи.