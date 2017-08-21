Тренер ФК «Чорноморець» подав у відставку

Головний тренер «Чорноморця» Олександр Бабич подав у відставку, повідомляє «Думська».

За інформацією джерела, виконуючим обов’язки головного тренера «моряків» призначений помічник Бабича Олександр Грановський. На який час йому доручено керувати командою, поки невідомо.

Також повідомляється, що кандидатом номер один на посаду наставника є Леонід Буряк, відомий фахівець, який раніше вже успішно працював у «Чорноморці». Крім нього команду можуть очолити Семен Альтман, Юрій Сак або Юрій Куліш.

Одесити невдало стартували в українській Прем’єр-лізі, набравши всього 1 очко в 6 матчах. Після домашньої поразки від «Вереса» (0:1) ультрас «Чорноморця» зажадали відставки Бабича.