Терористи посилили обстріли позицій ЗСУ на Донбасі, – штаб

Упродовж минулої доби, 7 серпня, у зоні АТО бойовики 18 разів порушили перемир’я один військовий ЗСУ загинув, двоє отримали поранення. Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

“У порівнянні з попередніми днями кількість обстрілів наших позицій суттєво не зменшилась, а противник і далі активно застосовує озброєння заборонене мирними домовленостями.”, – йдеться у повідомленні, пише Тиждень.

Зазначається, що наприкінці доби, практично всю ніч тривало вогневе протистояння у районах Авдіївки та на шахті Бутівка, що на Донецькому напрямку. Російсько-окупаційні угруповання використовували міномети калібру 82 міліметри, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю. Українські війська асиметрично відповіли ворогу.

“На Луганському напрямку бойовики використовували заборонені міномети калібру 82 міліметри неподалік Кримського та Трьохізбенки. А близько 22 години випустили 6 мін калібру 120 міліметрів по наших позиціях в районі Новотошківського”, – розповіли у штабі.

На Приморському напрямку бандити били з мінометів і гранатометів по українських укріпленнях у Новомихайлівці, Чермалику та Водяному. Крім того, ввечері, в результаті гранатометного обстрілу нашого опорного пункту в районі Талаківки, двоє військових отримали поранення.

У штабі антитерористичної операції уточнили, що ввечері і вночі на більшість обстрілів ворога сили АТО відповідали щільним вогнем, а сама відповідь була досить агресивною і мала для противника фатальні наслідки.

Нагадаємо, позаминулої доби російські найманці 18 разів обстріляли українських військових, було без втрат.

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